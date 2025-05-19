Kalça kemiği kırılan Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin'den haber var

Kalça kemiği kırılan Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin'den haber var
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Kalça kemiği kırılan Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin'den haber var
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Balıkesir'de düşme sonucu kalça kemiği kırılan Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin ameliyat oldu. Son sağlık durumuna ilişkin bilgi veren 93 yaşındaki oyuncu, "Sağlığım yerinde. Çok başarılı bir operasyon geçirdim. Tüm sevenlerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Selvi Boylum Al Yazmalım" filmindeki "Cemşit" karakteriyle hafızalara kazınan, Türk sinemasının usta ismi Ahmet Mekin, Balıkesir'in Erdek ilçesinde dün talihsiz bir kaza geçirdi. Ocaklar Mahallesi'nde yürüyüş yaparken koşan bir çocukla çarpışan 93 yaşındaki Mekin'in yere düşmesi sonucu kalça kemiği kırıldı.

Kalça kemiği kırılan Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin'den haber var

"SAĞLIĞIM YERİNDE"

Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan usta oyuncu ameliyat oldu. Yaptığı videolu açıklama ile sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Mekin, "Sağlığım yerinde. Çok başarılı bir operasyon geçirdim. Tüm sevenlerime çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Mekin'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kalça kemiği kırılan Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin'den haber var

AHMET MEKİN KİMDİR?

Ahmet Mekin, doğum adıyla Ahmet Kurteli, 17 Ağustos 1932 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sinema ve tiyatro oyuncusudur. Bakırköy Halkevi'nde sahneye çıktı. 1957'de Mahşere Kadar filmiyle sinemaya geçti. Zaman zaman tiyatroya da dönerek 200'e yakın filmde oynadı.

Önemli filmleri arasında Osman F. Seden'in "Aşktan da Üstün", Tarık Dursun'un "Kelebekler Çift Uçar", Halit Refiğ'in "Gurbet Kuşları" ve "Bir Türk'e Gönül Verdim", Lütfi Ö. Akad'ın "Düğün", Atıf Yılmaz'ın "Selvi Boylum Al Yazmalım" ve Feyzi Tuna'nın "Seni Kalbime Gömdüm" ile "Kuyucaklı Yusuf" adlı yapıtları sayılabilir. Mekin, 1969'da Güngör Dilmen'in "İttihat ve Terakki" oyununda rol aldı. 1972'de Dostlar Tiyatrosu'nda sahnelenen "Abdülcanbaz"da Turhan Selçuk'un ünlü çizgi roman kahramanını canlandırdı.

Kalça kemiği kırılan Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin'den haber var

1980'lerden itibaren televizyon dizilerinde gözüken Mekin, "Geçmiş Zaman Elbiseleri", "Bir Yürek Satıldı", "Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep", "Bir Adam Yaratmak", "Denizin Kanı", "Bugünün Saraylısı", "Tatar Ramazan" ve "Not Defteri" gibi televizyon film ve dizilerinde oynadı. 1957-2020 yılları arasında oyuncu Şükran Sabuncu ile evli kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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