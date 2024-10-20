Kahta'da Silahlı Saldırı: Bir Genç Yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan bir genç yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde çalışan R.A. (23), Y.A. isimli şahsın silahlı saldırısına uğradı. Bacağından vurulan R.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren Y.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN