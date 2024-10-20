Kahta'da Silahlı Saldırı: Bir Genç Yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iş yerinde çalışan 23 yaşındaki R.A., Y.A. isimli şahsın silahlı saldırısına uğrayarak bacağından yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili Y.A. gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan bir genç yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde çalışan R.A. (23), Y.A. isimli şahsın silahlı saldırısına uğradı. Bacağından vurulan R.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren Y.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN