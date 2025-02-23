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Kahramanmaraş'ta Tüp Patlaması: Bir Kişi Yaralandı

Kahramanmaraş'ta Tüp Patlaması: Bir Kişi Yaralandı
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen tüp patlamasında bir kişi hafif yaralandı. Olay, Taşoluk Mahallesi'ndeki müstakil bir evde gerçekleşti.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde evde meydana gelen tüp patlaması sonucu bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, İlçeye Bağlı Taşoluk Mahallesindeki müstakil bir ikamette meydana geldi. Mutfaktaki tüp bir anda bomba gibi patladı. Patlama sonucu eve maddi hasar oluşurken bir kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlama sonucu evdeki bir yaralı itfaiye ekiplerince sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay sonrası inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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