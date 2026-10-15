Haberler

Kahramanmaraş'ta su kavgası cinayetinde istinaf, 18 yıllık cezayı bozdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta su kavgası cinayetinde istinaf, 18 yıllık cezayı bozdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta su istediği sırada kavgada darbedilerek öldürülen Mesut Kazancı davasında istinaf, yerel mahkeme kararlarını bozdu. 18 yıl hapis cezasını da kapsayan hükümler, adli tıp ve ceza hesaplamalarındaki hatalar nedeniyle bozuldu; sanık Gül Ahmet Irmalı tutuklu kaldı.

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinden su istediği sırada çıkan kavgada darbedilerek hayatını kaybeden Mesut Kazancı'nın öldürülmesine ilişkin davada, yerel mahkemenin verdiği kararlar istinaf mahkemesi tarafından bozuldu.

Olay, 6 Eylül 2024 tarihinde Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinden su isteyen Mesut Kazancı'ya hortumdan su içmesi söylendi. Kazancı'nın "Bardağınız yok mu" diye sorması üzerine başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopalarla darbedilen Kazancı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kazancı, hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından 6 sanık hakkında dava açıldı. Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 5 Mart 2026 tarihinde karar açıklandı. Mahkeme, Gül Ahmet Irmalı'ya kasten öldürme suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 18 yıl hapis cezası verdi. E.N, A.H., V.D. ve Y.Ü'ye maktule yönelik kasten yaralama suçundan ayrı ayrı 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. H.D. hakkında ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 1 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Karara yapılan itirazları inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 11 Haziran 2026 tarihli kararıyla hükümleri bozdu. İstinaf mahkemesi, sanıkların eylemlerinin hukuki niteliğinin yeterince tartışılmaması, adli tıp raporunun eksik değerlendirilmesi ve bazı ceza hesaplamaları ile gerekçelerdeki hataları bozma nedenleri arasında gösterdi. Dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi.

İstinaf mahkemesi ayrıca, kasten öldürme suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Gül Ahmet Irmalı'nın tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Teoman sinemada uyuyakaldı: Boşuna zorlamayayım, eve gidip uyuyayım bari

Film izlemeye gitti, sinemada uyuyakaldı: Boşuna zorlamayayım
PSG, Manchester City'i sahaya çıktığına pişman etti

PSG, Manchester City'i sahaya çıktığına pişman etti
Meteorolojiden 48 il için sarı, 5 il için turuncu uyarı

Meteorolojiden 48 il için sarı, 5 il için turuncu uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da inanılmaz kurtarma! 200 kişiyi böyle tahliye ettiler

Çaresizliğin fotoğrafı!
Bir kilo bal 400 bin liraya satıldı

Ne altın ne mücevher! 1 kilo bal 400 bin TL'ye satıldı
Manşetler olay! Herkes Fenerbahçe'nin 6-0'lık hezimetini konuşuyor

Dünyaya rezil olduk! Herkes 6-0'lık hezimeti konuşuyor
İstanbul'da afetin büyüklüğün gösteren görüntü! Araç stadyumun içine sürüklendi

Afetin büyüklüğün gösteren görüntü! Araç stadyumun içine sürüklendi
İstanbul'daki selde mucize kurtuluş! Araçtan atlayıp ağaçlara tutundu

İstanbul'da mucize kurtuluş! Sel suları minibüsü kaplayınca...
İsmail Kartal: Maçın hakkı bu değildi

Gözler ne diyeceğindeydi! İsmail Kartal'dan olay açıklama
İstanbul'daki kuru dere yağmurda adeta delirdi

İstanbul'daki kuru dere yağmurda adeta delirdi! Korku saçtı