Kahramanmaraş'ta Samanlık Yangını Büyümeden Söndürüldü

Kahramanmaraş'ta samanlıkta çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'ndeki bir samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın çevreye yayılmadan söndürüldü. Maddi zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KAHRAMANMARAŞ