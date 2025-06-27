Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Türkoğlu ilçesi İmalı Mahallesi kırsalındaki ormanlık arazide çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 ilk müdahale aracı, 6 arasöz, 4 su ikmal aracı, 3 helikopter ve 80 personel sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Makilik ve sarp alandaki orman yangının etkisini yitirmeye başladığı, kısa süre içerisinde kontrol alınmasının beklendiği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ