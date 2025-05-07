Kahramanmaraş'ta Kamyon Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta içinde tüplerin de olduğu bir kamyonun kasasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Köprüsü üzerinde meydana geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 MHZ 877 plakalı kamyon kasasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Tüp ve jeneratör gibi malzemelerin de kasada olduğu yangını itfaiye ekipleri kontrol altına alınarak söndürdü.

Daha sonra kamyon kasasındaki malzemeler vinç yardımıyla boşaltıldı. - KAHRAMANMARAŞ