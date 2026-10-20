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Kahramanmaraş'ta hakkında 29 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Kahramanmaraş'ta polisin çalışmasıyla hırsızlık, kamu görevlisi olarak tanıtma yoluyla dolandırıcılık ve bilişim dolandırıcılığından toplam 29 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada hakkında hırsızlık, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık ve bilişim dolandırıcılığı suçlarından hakkında toplam 29 yıl hapis cezası bulunan D.A. isimli hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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