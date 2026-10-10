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Kahramanmaraş Onikişubat'ta zehirli gaz riski bulunan kuyuya düşen 2 kişi kurtarıldı

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Kahramanmaraş Onikişubat'ta zehirli gaz riski bulunan kuyuya düşen 2 kişi kurtarıldı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Sarıçukur Mahallesi'nde 2 kişi su kuyusuna düştü. Zehirli gaz riski bulunan kuyuda AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta su kuyusuna düşen 2 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Sarıçukur Mahallesi'nde meydana geldi. 2 kişinin su kuyusuna düştüğü ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zehirli gaz riski bulunan kuyuda yürütülen çalışmalar sonucu 2 kişi kurtarıldı. Kuyudan çıkarılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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