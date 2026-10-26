Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kahramanmaraş Onikişubat'ta inşaat önünde bulunan erkek cesedi morga kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş Onikişubat'ta inşaat önünde bulunan erkek cesedi morga kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Kahramanmaraş Onikişubat'ta inşaat önünde bulunan erkek cesedi morga kaldırıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir inşaatın önünde yerde hareketsiz yatan erkek cesedi bulundu. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı, ölüm nedeni için inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta bir inşaatın önünde erkek cesedi bulundu.

Olay, Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatın önünde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
Zelenskiy, toprak meselesini liderler düzeyinde görüşmeyi kırmızı çizgi saydı

Zelenski üçlü zirve öncesi kırmızı çizgisini çekti!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı

Ne yaptın sen öyle Arda? Koca ülke onu konuşuyor

Çelik Kubbe’ye yeni kabiliyet: Havada hedef değiştirip vurdu

Çelik Kubbe’ye yeni kabiliyet! Havada hedef değiştirip vurdu
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar

3 yıldır beklenen teklif TBMM'de! Kabul edilirse emekliler yaşadı

Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı

Sevgilisinden ayrıldı, 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı
Fon soruşturmasında yeniden gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklandı

Yeniden gözaltına alınan eski AK Parti milletvekili tutuklandı
Adıyaman'da 85 yaşındaki çiftçi, eşi ve kendisi için mezar kazdırdı! Gerekçesi duygulandırdı

Köylüler cenaze var sandı! Ali amca eşiyle mezarlarını kazdırdı
Eski sevgili dehşeti! 19 yaşındaki genç kızı 3 yerinden bıçakladı

Eski sevgili dehşet saçtı! 19 yaşındaki kızı boynundan bıçakladı