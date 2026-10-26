Kahramanmaraş Onikişubat'ta inşaat önünde bulunan erkek cesedi morga kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta bir inşaatın önünde erkek cesedi bulundu.

Olay, Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatın önünde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı