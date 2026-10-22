Kahramanmaraş Onikişubat'ta derede bulunan çürümüş erkek cesedi morga kaldırıldı

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Kahramanmaraş'ta dere içerisinde çürümüş erkek cesedi bulundu.

Olay, öğle saatlerinde merkez Onikişubat ilçesindeki Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki boş arazide hayvanlarını otlatan çoban, derede erkek cesedi fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan ceset, yapılan ilk incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Şahsın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı