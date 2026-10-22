Kahramanmaraş Onikişubat'ta derede bulunan çürümüş erkek cesedi morga kaldırıldı

Kahramanmaraş Onikişubat'ta derede bulunan çürümüş erkek cesedi morga kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde boş arazide hayvan otlatan çoban, derede çürümüş erkek cesedi buldu. Kimliği belirlenemeyen ceset morga kaldırılırken, ölüm nedeni otopsi sonrası kesinleşecek ve polisin soruşturması sürüyor.
Kahramanmaraş'ta dere içerisinde çürümüş erkek cesedi bulundu.
Olay, öğle saatlerinde merkez Onikişubat ilçesindeki Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki boş arazide hayvanlarını otlatan çoban, derede erkek cesedi fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan ceset, yapılan ilk incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Şahsın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı