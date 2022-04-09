KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de taksinin yayaya çarptığı feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Kağıthane'de ticari taksinin bir yayaya çarparak ölümüne yol açtığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çarpmanın etkisiyle şahsın yola fırladığı, taksinin ise park halindeki başka bir araca da çarptığı görülüyor.

Süratle gelen taksinin 42yaşındaki adama çarpması kameralara yansıdı

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde önceki hafta Cuma günü saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Eren (42), Hasan Ö.'nün kullandığı 34 TFA 39 plakalı ticari taksinin çarpması sonucu yola savrulmuştu.

Hastanede hayatını kaybetmişti

Eren'e çarptıktan sonra kontrolden çıkan taksi ise park halindeki önce araçlara çarpmış ardından refüje vurarak durabilmişti. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan İbrahim Eren'i gören çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı olan adam, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Havalanarak park halindeki araca çarptı

Öte yandan yaşanan o dehşet anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, süratli şekilde ilerleyen taksinin vurduğu adam havalanarak park halindeki bir araca sert şekilde çarpıyor. Adam yere düşerek hareketsiz bir şekilde duruyor. Taksi ise birkaç araca çarparak durabiliyor.

Taksici tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Yaşanan olaya ilişkin gözaltına alınan 70 yaşındaki taksi sürücüsü Hasan Ö. Sadabad Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. "Taksirle öldürme" suçundan tutuklanan Hasan Ö. cezaevine gönderildi.

"Aracı kullanan şoför bırakıp kaçmıştı"

Olayla ilgili konuşan esnaf Harun Atakul, "Ben geldiğimde polisler falan vardı burada. Taksicinin çarptığı adamı ambulans ile götürmüşler. Burada duran 5 araç ardı ardına çarpmayla birbirine girmiş. Taksi de refüje savrulmuş ama aracı kullanan şoför bırakıp kaçmıştı. Ben geldiğimde yaralıyı ambulans götürdüğü için ben göremedim onu" dedi.

"Önce yayaya sonra park halindeki araçlara çarpmış"

Kaza sonrasında olay yerine gelen Mustafa Topal ise, "Ben sabah geldiğimde burada ambulans ve polisler vardı. Yerde bir adam yatıyordu. Duyduğuma göre adam önce bir yayaya çarpmış daha sonra da kontrolünü kaybedip park halindeki arabalara çarpmış. Kazadan sonra da taksici arabasını bırakıp kaçmış. Duyduğuma göre yaralı adam vefat etmiş galiba" şeklinde konuştu.