Kağıthane'de sel sonrası kayıp kişiler için 20 kilometrelik alanda arama sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kağıthane'de yaşanan sel felaketinin ardından kayıp kişileri bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Dere boyunca devam eden çalışmalar dronla görüntülenirken, ekiplerin bugün özellikle su içerisinde aramalara yoğunlaştığı belirtildi.

Kağıthane'de sel felaketinin ardından kayıp kişilere ulaşmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dere boyunca geniş bir alanda sürdürülen çalışmalar havadan dronla görüntülendi. AFAD'ın yönlendirmesi ve koordinasyonunda yürütülen çalışmalara sivil toplum kuruluşları da katılıyor. Ekipler, kendilerine verilen bölgelerde aramalarını sürdürüyor.

"20 kilometrelik alanda arama yapılıyor"

Arama kurtarma çalışmalarına katılan Gökçe Nur, bölgede çalışmaların devam ettiğini belirterek, "AFAD'ın yönlendirmesi ve koordinasyonuyla bütün sivil toplum kuruluşları, aldıkları lokasyonlardaki görevlerine devam ediyor. Hala kayıp kişilere ulaşmaya çalışıyoruz. Aramalar çoğunlukla suda gerçekleştiriliyor ve bugün özellikle bu kısma daha fazla yoğunlaşıldı" dedi.

Aramalarda eğitimli ekiplerin teknik ekipmanlarla görev yaptığını aktaran Gökçe Nur, su seviyesindeki değişimlerin ardından kara alanlarında da aramalar gerçekleştirildiğini ifade etti. Gökçe Nur, son 4-5 gündür hem su içerisinde hem de saha alanlarında arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Yaklaşık 20 kilometrelik bir alanda arama yapıldığını belirten Gökçe Nur, çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı