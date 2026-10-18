Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Kağıthane'de sel sonrası kayıp kişiler için 20 kilometrelik alanda arama sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kağıthane'de sel sonrası kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. AFAD koordinasyonunda dere boyunca yaklaşık 20 kilometrelik alanda, özellikle su içinde aramalar yapılıyor; ekipler dronla görüntüleniyor.

Kağıthane'de yaşanan sel felaketinin ardından kayıp kişileri bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Dere boyunca devam eden çalışmalar dronla görüntülenirken, ekiplerin bugün özellikle su içerisinde aramalara yoğunlaştığı belirtildi.

Kağıthane'de sel felaketinin ardından kayıp kişilere ulaşmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dere boyunca geniş bir alanda sürdürülen çalışmalar havadan dronla görüntülendi. AFAD'ın yönlendirmesi ve koordinasyonunda yürütülen çalışmalara sivil toplum kuruluşları da katılıyor. Ekipler, kendilerine verilen bölgelerde aramalarını sürdürüyor.

"20 kilometrelik alanda arama yapılıyor"

Arama kurtarma çalışmalarına katılan Gökçe Nur, bölgede çalışmaların devam ettiğini belirterek, "AFAD'ın yönlendirmesi ve koordinasyonuyla bütün sivil toplum kuruluşları, aldıkları lokasyonlardaki görevlerine devam ediyor. Hala kayıp kişilere ulaşmaya çalışıyoruz. Aramalar çoğunlukla suda gerçekleştiriliyor ve bugün özellikle bu kısma daha fazla yoğunlaşıldı" dedi.

Aramalarda eğitimli ekiplerin teknik ekipmanlarla görev yaptığını aktaran Gökçe Nur, su seviyesindeki değişimlerin ardından kara alanlarında da aramalar gerçekleştirildiğini ifade etti. Gökçe Nur, son 4-5 gündür hem su içerisinde hem de saha alanlarında arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Yaklaşık 20 kilometrelik bir alanda arama yapıldığını belirten Gökçe Nur, çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 39 sitede yayınlandı.
Reytinglerde yükselişe geçen Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısından mesaj: Yeni gelmedik, geri geldik!

Yapımcısından iddialı çıkış: Yeni gelmedik, geri geldik
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nilperi Şahinkaya Brad Pitt’i eledi! Beğendiği ismi açıkladı

Nilperi Şahinkaya’dan Brad Pitt çıkışı: Şimdi “Sen kimsin?” diyecekler
Fransa'da yürek burkan görüntü! Yağmacılara direndi ama dükkanını kurtaramadı

Fransa'da yürek burkan görüntü!
ABD'de yeni uyuşturucu dalgası: Evlerde üretiliyor, panzehir işe yaramıyor

ABD'de yeni uyuşturucu dalgası! Panzehir bile işe yaramıyor
Omar Sy’den Fransa’daki öğrenci eylemlerine destek: Bunlar bizim çocuklarımız

Öğrenci eylemlerine sessiz kalamadı: Bunlar bizim çocuklarımız
Emrah’ın eski eşi Sibel Kirer’den boşanma açıklaması: Ayrılmayı ben istedim

8 yıllık evlilik bitmişti! Sibel Kirer ayrılığın nedenini anlattı
Kilosu 500 liradan satılıyor! Akseki'de 5 kilo kozalaktan 1 kilo çıkan andız pekmezi üretimi başladı

5 kilo kozalaktan ancak 1 kilo çıkıyor! Kilosu 500 lira
Pokémon 30. yılında yeniden patladı: Bir Pikachu kartı 16 bin sterline satıldı

Pokémon çılgınlığı geri döndü: Bir kart 16 bin sterline satıldı