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Kağıthane'de park halindeki bir otomobilde yangın

3. Sayfa Haberleri

Kağıthane'de park halindeki bir otomobilde yangın Kağıthane'de park halindeki bir otomobilin motor kısmında yanma meydana geldi.

Kağıthane'de park halindeki bir otomobilde yangın

İSTANBUL - Kağıthane'de park halindeki bir otomobilin motor kısmında yanma meydana geldi. Araçtan yükselen dumanlar itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kağıthane Harmantepe mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki 34 GKU 683 plakalı aracın motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile araçtaki yangın söndürüldü.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Ayaz - 3. Sayfa

Kağıthane İtfaiye Tragger 3. Sayfa Haberler

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