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Kağıthane'de oto yıkamacı Tolga Derebaşı, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

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Kağıthane'de oto yıkamacı Tolga Derebaşı, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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İstanbul Kağıthane'de oto yıkamacı dükkanı işleten Tolga Derebaşı, motosikletli 2 şahsın silahlı saldırısında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Derebaşı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul Kağıthane'de oto yıkamacı dükkanı işleten Tolga Derebaşı (28), motosikletli 2 şahsın silahlı saldırısında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Derebaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Hamidiye Mahallesi Hendek Sokak'ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde oto yıkamacı dükkanı işleten Tolga Derebaşı'na dükkanının önünde motosikletli 2 şahıs silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu karnından ve bacağından 2'şer kurşunla yaralanan Derebaşı ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Derebaşı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı olan Tolga Derebaşı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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