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Kağıthane'de Kumarhane Operasyonu: 14 Kişi Suçüstü Yakalandı

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Kağıthane'de bir binanın çatı katında kumarhane olarak kullanılan daireye yapılan baskında 14 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynayanlara para cezası verilirken, işyeri işletmecisi ve diğer şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

KAĞITHANE'de bir binanın çatı katını kumarhaneye dönüştürerek tombala oynayan 14 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynayanlara para cezası verilirken, işyeri işletmecisinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyon anlarını ise polis kamerasıyla görüntüledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği tarafından Kağıthane'de bir çatı katının kumarhaneye dönüştürdüğü ihbarı üzerine soruşturma açıldı. Söz konusu adresi takibe alan polis ekipleri, özellikle akşam saatlerinde çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti. Bunun üzerine Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler Çeliktepe Mahallesi'nde bulunan daireye baskın yaptı. Baskında tombala olarak bilinen oyunu oynayan 14 kişi suçüstü yakalandı. Operasyon sırasında numaraları belirleyen tombala makinesinin halen çalıştığı görüldü. Polis kumar oynayan şüphelilere toplam 56 bin 770 lira para cezası kesti.

Öte yandan baskın yapılan dairede bulunan tombala makinesi, televizyon ve kamera ile kumar oynatmakta kullanılan materyallere polis tarafından el konuldu. Baskın yapılan mekanın sorumlusu olduğu belirlenen L.P. (43), tombala krupiyeliği yapan A.A. (36), ve O.U. (42) gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Daha önceden de emniyette suç kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kağıthane Güvenlik Ceza Suç Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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