Kadirli'de 4 köyde dolu yağışı etkili oldu - Haberler

Kadirli'de 4 köyde dolu yağışı etkili oldu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kadirli'de 4 köyde dolu yağışı etkili oldu Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dolu yağışı ekili tarım arazilerine zarar verdi Osmaniye'nin Kadirli akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken binlerce dönüm ekili tarım arazisi dolu yağışından dolayı zarar gördü.
Kadirli'de 4 köyde dolu yağışı etkili oldu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dolu yağışı ekili tarım arazilerine zarar verdi
OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken binlerce dönüm ekili tarım arazisi dolu yağışından dolayı zarar gördü. Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı Tozlu,Tekeli,Kesikkeli,Mecidiye köylerinde etkili oldu. Aniden bastıran dolu yağışından dolayı binlerce dönüm mısır ve buğday ekili tarım arazisi dolu yağışından dolayı zarar gördü. Kadirli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, ve Kadirli Ziraat Odası yetkilileri köylerde aralıklarla devam eden dolu yağışı ve sağanağın ardından ekili alanlarda oluşan zararı belirlemek için çalışma başlattı.
İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - 3. Sayfa