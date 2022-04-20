Kadınların biber gazlı 'Yöneticilik' kavgası mahkemeye taşındı

ANKARA Ankara'da oturduğu binanın yöneticiliğini devralmak isteyen Dilan D. (30), mevcut yönetici Gülay Ö. ve kızı Hamide Y. tarafından darp edilince olay mahkemeye taşındı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşanan olayda, bina sakinlerinden Dilan D., yöneticiliği devralmak için apartman yöneticisi Gülay Ö.'nün evine gitti. Yöneticilik konusunda anlaşmazlık yaşayan ikili arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından Gülay Ö., Dilan D.'yi önce saçlarından tutup yere yatırdı, ardından da tokat attı.

"Beni komşular kurtardı"

Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada savunma yapan ve yöneticiden darp edilip ve kızı tarafından sopayla kovalandığını beyan eden Dilan D., "Gülay Ö.'nün evine gidip 'Yöneticiliği bırakmak istiyorsan ben alayım' dedim. Bana bağırdı ve saçımı tutup çekti, yere yatırdı vurdu. Beni dövdüğü sırada komşular gelip kurtardı. Ertesi gün de ben kapıcı ile konuşurken Gülay Ö. üstüme doğru geldi. Bana 'Sizin gibi köpekleri iyi bilirim' şeklinde sözler söyledi. Bende üzerimde bulunan biber gazını sıktım. Sonrasında binaya geldiğimde Gülay Ö. beni kapıda bekliyordu, 'Seni binaya sokmayacağım' dedi. Daha sonra kızı beni sopayla kovaladı" dedi.

"Beni görür görmez biber gazı sıktı"

Dilan D. tarafından kendisine biber gazı sıkıldığını ve sonrasında karakola gidip şikayetçi olduğunu belirten Gülay Ö., "Olay tarihinden bir gün önce Dilan D. kapımı çaldı. 'Şu yöneticiliği verecek misin lan kadın' şeklinde sözler söyledi. Bende 'Git kızım akşam vakti' dedim. Kapının dışından küfür etti. Ben bunu duydum. Kapıyı açtım, saçından tutup iki tokat attım. Ertesi gün baktım kapıcının annesi ile konuşuyordu, kendisine olayla ilgili tanık arıyormuş. Beni görür görmez biber gazı sıktı. Ben bunun üzerine karakola gidip şikayetçi oldum. Dönüşte binan dışında bekledim. Bu sırada kızım Hamide elinde sopa ile aşağı indi ve Dilan D.'yi kovaladı. Olay bu şekilde oldu" ifadelerini kullandı.

Tarafların beyanlarını ardından kararını açıklayan mahkeme, 'basit yaralama' suçundan Dilan D.'ye 2 bin 240 TL, aynı suçtan apartman yöneticisinin kızı Hamide Y.'ye ise bin 860 TL adli para cezasına hükmetti. Sanıklara verilen para cezasında 'Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması' kararı uygulandı. Karar davasının ardından açıklama yapan Avukat Fırat Bilici, "Öncelikle bu tarz kavgalarda cezalandırmalar genelde 'HAGB', yani bıçaklama daha büyük bir suça dönmediği sürece HAGB dediğimiz 'Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması' kararı veriliyor. Bu da ufak bir ceza gibi görülebilir ama daha sonradan kasıtlı bir suç işlendiği takdirde bu cezalar çekilmesi gündeme gelir ve iki cezayı da beraber çekmek zorunda kalabilir kişiler buna dikkat edilmesi lazım özellikle" açıklamasında bulundu.

'Apartman sakinleri en çok yakıt, gürültü ve aidat sorunu yüzünden davalık oluyor'

Apartman sakinlerinin yaşadığı bu tarz sorunların ardından açılacak davaların Sulh Hukuk Mahkemeleri'nce çözüme kavuşturulabileceğini ifade eden Bilici, şunları söyledi: "Şuan da özellikle kombiyi yakmama problemi olabiliyor. Öncelikle kombiyi yakmama yani bir kat kombiyi yakıyor alt kat kombiyi yakmıyor ondan dolayı üst kat veya alt kat orta kat ısınamıyor. özellikle meslektaşlarımızla en çok karşı şeylerden biri bu. İkinci olarak gürültü. Özellikle çocuklu ailelerin alt katında bulunanlar bundan çok rahatsızlar. Üçüncü olarak da artık insanlarımızdan kaynaklı bir durum burada var. Birbirleriyle olan kavgalar çok yüksek sesle ve artık herkesi rahatsız edecek şekilde kavga etmeleri. Bir diğeri de tabi gene ekonomiye bağlanacağız ama aidat, aidatı ödememe durumu. Aidat ödememe durumunda da gene kavgalar çıkabiliyor. Bu tarz durumlar olabiliyor, çözümleri de tabi ki sulh hukuk mahkemesinde açılacak davalarla çözülebiliyor. Türk Borçlar Kanunu'nda bunların düzenlemeleri mevcut."