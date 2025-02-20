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Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı

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Diyarbakır'da hastanede kadın kıyafeti giyip girdiği misafirhaneden 3 cep telefonu çalan 'Bukalemun' lakaplı S.Ç., bir haftada ikinci kez hırsızlığa gidince polis tarafından suçüstü yakalandı.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesi'nin erkek yatakhanesi ve kadın misafirhanesinde kadın kılığına girerek hırsızlık yapan "bukalemun" lakaplı şüpheli, yakalandı.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma sonucunda, üniversite hastanesinin misafirhanesinde kılık değiştirerek hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kamera görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin peşine düştü.

Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, 'Bukalemun' suçüstü yakalandı

KADIN KILIĞINA GİRDİ

Şüpheli, önce erkek yatakhanesine girerek burada bir cep telefonu çaldı. Daha sonrasında ise kadınlar tuvaletinde üstünü değiştirip kadın kılığına girdi. Başına eşarp takarak etek giyen şüpheli, kadınlar misafirhanesine giderek iki cep telefonu daha çaldı.

Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, 'Bukalemun' suçüstü yakalandı

POLİS SUÇ MAHALLİNDE 1 HAFTA BEKLEDİ

Polis, kadın misafirhanesinde bir hafta şüphelinin gelmesini bekledi. Bir haftalık bekleyişin ardından tekrar kadın misafirhanesine gelen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, 'Bukalemun' suçüstü yakalandı

YAKALANINCA İTİTRAF ETTİ

Gözaltına alınan şüpheli S.Ç. kadın kıyafetlerini mescitten aldığını ve kadınlar tuvaletinde üstünü değiştirip kadın kılığına girdiğini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis bir hafta suç mahallinde bekledi,
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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