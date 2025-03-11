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Genç kadını sokak ortasında döverek öldürdü

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde Fatma Kara, eski sevgilisi O.G. tarafından sokak ortasında dövülerek öldürüldü. O.G.'nin Fatma Kara'yı daha önce de darbettiği, bu nedenle verilen uzaklaştırma kararının bittiği, ancak açılan davanın ise sürdüğü öğrenildi.

Ödemiş Türkmen Mahallesi 2. Bayındır Sokak konuşmak için buluşan Fatma Kara ile eski sevgilisi O.G. arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.G., Fatma Kara'nın başını defalarca yere vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerini yaptığı kontrolde Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Kara'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, O.G.'yi gözaltına aldı.

Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti! Başını defalarca yere vurdu

DAHA ÖNCE DE DARBETMİŞ

O.G.'nin Fatma Kara'yı daha önce de darbettiği, bu neden verilen uzaklaştırma kararının bittiği ancak hakkında açılan davanın sürdüğü öğrenildi. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti! Başını defalarca yere vurdu

Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti! Başını defalarca yere vurdu

Genç kadını sokak ortasında döverek öldürdü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (35)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Kızın yüzünü açık şekilde yayınlıyorsunuz ama katili saklıyorsynuz pes ortakmısınız deşifre edin o. Evladını

Yorum Beğen1230
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Akkoyunlu Yandas Medya Tabiki Gizleyecek Cünki Bir Haftaya Kalmaz Toplu Af Yasasi Geliyo Bu Caniiler iceri Ayak Basmadan Yeniden Toplumun icine Saliverilecekler Tabi Tek Sart Secimlerde Oyunuz UZUN COBANA

yanıt20
yanıt19
Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

TÜRKIYEDE YARGI, ADALET NEREDE ???? BILEN VARMI????

yanıt32
yanıt7
Haber YorumlarıDemir Acer:

bu kadinin asil katili bunu sokaga salan mahkemeler ve savcilar, katil kadar bunlarda sorumludur nokta

Yorum Beğen709
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıHalit Matlı:

kendi çocuklarının başına gelse bu kadar kolay salıverirlermi acaba diye soramadan edemiyor insan !

yanıt30
yanıt1
Haber YorumlarıGalactic Konsey:

Bu kadınların asıl katilleri sokakta kimse tanımasın diye katilin yüzünü saklayarak veren basın yayın kuruluşlarıdır. Herkes her moku yiyor ama 100 defa haberde olsa kimse onları tanımıyor bilmiyor çünkü yüzleri hep saklanıyor.

yanıt26
yanıt2
Haber YorumlarıGüven önemlş:

birinin başını yere vuran merhametsiz, nasıl bir ailede yetişti kimbilir

Yorum Beğen585
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Cezalar İslama göre olsa hiç kimse kadın cinayeti işleyemez

Yorum Beğen463
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yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

İran'da şeriat var tecavüzcüsünü öldüren kadını idam ettiler.

yanıt22
yanıt8
Haber YorumlarıTaşkın Yılmaz:

Buna öyle bir ceza vereceksinki kendi başını duvarlara vura vura...

Yorum Beğen328
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