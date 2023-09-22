Kadıköy'de sokakta park eden araç sürücülerinden para alan kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Kadıköy'de bir kişinin sokakta park eden araç sürücülerinden ücret talep ettiğini tespit etti. Şüpheli gözaltına alındı ve hakkında işlem başlatıldı.

Kadıköy'de sokakta park eden araç sürücülerinden para aldığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekiplerince yapılan denetimlerde, bir kişinin Caddebostan Mahallesi'ndeki bir sokakta park eden araç sürücülerinden ücret talep ettiğini belirledi.

Polis ekipleri şüpheli C.A.S'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Hakkında Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işlem başlatılan şüpheli serbest bırakıldı.