Kadıköy'de Huzur Asayiş Uygulaması: Helikopter Destekli Denetimler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy'de huzur asayiş uygulaması gerçekleştirerek birçok araç ve sürücüyü denetledi. Denetimlerde helikopterle de destek sağlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy'de huzur asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada birçok araç ve sürücü arandı, denetime havadan helikopterlerle destek verildi.

Kadıköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekipleri tarafından huzur asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada yapılan denetimlerde ekipler beni gördükleri araçları çevirerek sürücüler üzerinde ve araçlarda arama yaptı, sürücülerin ehliyetleri ve ruhsatları kontrol edildi, sürücülerin GBT işlemi gerçekleştirdi. Denetime havadan helikopterle de destek verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
