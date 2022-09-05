- Kadıköy metroda şoke eden görüntü: ellerinin üstünde metroya bindi Kadıköy'de akrobatik metro yolculuğu kamerada Kadıköy'de bir kişi, ellerinin üstünde ayaklarını kaldırıp akrobatik hareketlerle metroya binince çevredeki diğer yolcular, şaşkınlıkla izledi.

- Kadıköy metroda şoke eden görüntü: ellerinin üstünde metroya bindi

Kadıköy'de akrobatik metro yolculuğu kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de bir kişi, ellerinin üstünde ayaklarını kaldırıp akrobatik hareketlerle metroya binince çevredeki diğer yolcular, şaşkınlıkla izledi. Yaşanan O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kadıköy metrosunda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi ellerinin üstünde ayaklarını kaldırıp akrobatik hareketlerle metroya binince çevredeki diğer yolcular, durumu şaşkınlıkla izledi. Yaşanan tehlikeli akrobatik metro yolculuğu, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; bir kişinin ellerinin üstünde metroda ki merdivenlerde akrobatik hareketlerle indiği metroya ise ellerinin üstünde ayaklarını kaldırarak bindiği diğer yolcuların ise durumu şaşkınlıkla izlediği görülüyor.