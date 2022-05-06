Kaçak balık avladı, sosyal medya hesabından paylaşınca yakayı ele verdi

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'da kaçak balık avlayıp sosyal medya hesabından paylaşan şahsa 2 bin 525 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, bir şahsın kaçak balık avladığı ve avladığı balıkların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından hakkında tutanak tutulan şahıs, İl Tarım Müdürlüğüne gönderildi.

Avlanma yasağı bulunan balıkları izinsiz avladığı gerekçesi ile 2 bin 525 TL para cezası kesildi. - ÇANKIRI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa