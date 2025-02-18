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Kaçak Avcılığa Geçit Yok: 36 Bin TL Ceza ve Ruhsatsız Tüfeğe El Konuldu

Kaçak Avcılığa Geçit Yok: 36 Bin TL Ceza ve Ruhsatsız Tüfeğe El Konuldu
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Afyonkarahisar'da jandarma ve Doğa Koruma ekipleri, Eber Gölü'nde kaçak avcılık yapan iki kişiye toplam 36 bin 828 TL ceza keserken, bir ruhsatsız av tüfeğine de el koydu.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak avcılığın önlenmesi ve Eber Gölünün korunması maksadıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleriyle yaptıkları operasyonda kaçak avlanan 2 şahsa 36 bin 828 TL para cezası uygularken bir adet ruhsatsız av tüfeğine de el koydu.

Afyonkarahisar il jandarma Komutanlığı ekipleri Çay'a bağlı Eber köyünde kaçak avcılığın önlenmesi ve Eber Gölünün korunması maksadıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleriyle müşterek icra edilen devriye faaliyeti sonucunda E.O. ve M.Ö.Ç., isimli şahısların gölde kaçak av yaptıklarını tespit etti. Konu ile alakalı E.O. isimli şahsın kullandığı tespit edilen bir adet ruhsatsız av tüfeği muhafaza altına alındı. E.O. ve M.Ö.Ç isimli şahıslara toplam 36 bin 828 TL idari para cezası tanzim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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