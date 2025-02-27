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Jet ski üzerinde ilişkiye giren çifti görünce gözlerine inanamadı

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Brezilya'nın São Paulo kıyılarındaki São Vicente açıklarında bir çift, jet ski üzerinde cinsel ilişkiye girerken görüntülendi. Bu skandal görüntü, başka bir jet ski sürücüsü tarafından kaydedildi ve sosyal medyada viral oldu. Bu olay, kamusal alanlarda müstehcen davranışların yasak olduğu Brezilya'da büyük tepki çekti. Suçlu bulunan kişiler, para cezası veya üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Sosyal medyada viral olan skandal bir görüntüde bir çift, jet ski üzerinde cinsel ilişkiye girerken görüntülendi.

Görüntü, São Paulo kıyılarındaki São Vicente açıklarında çiftle karşılaşan başka bir jet ski sürücüsü tarafından kaydedildi.

TikTok'ta 223.000 takipçisi olan influencer Willinha Ciriaco, kendi su motosikletinde şok içinde otururken kamerasını heyecanlı çifte doğru yakınlaştırdı.

Ciriaco, müstehcen anı izlerken kendi gözlerini kapattığı bir video çekti.

"Perşembe gününüz nasıl geçiyor?" diye yazdı Instagram hesabında paylaştığı çiftin başka bir videosunun açıklamasında.

Olayın, São Vicente Körfezi'nin girişinde bulunan ve güçlü akıntıları ve yüksek dalgalarıyla bilinen bir su kütlesi olan Garganta do Diablo'nun (Şeytan'ın Boğazı) sakin sularında gerçekleştiği bildirildi.

TikTok'ta kaldırılmadan önce 140 milyondan fazla izlenen +18 görüntüler Ciriaco'nun takipçileri tarafından oldukça eğlenceli bulundu.

"Deniz kızı işte böyle doğdu," diye şaka yaptı bir kişi.

"Güneş ve deniz var, her şey orada olur," diye ekledi bir başkası.

Bu olay, Rio de Janeiro'nun doğusundaki lüks bir tatil beldesi olan Buzios'ta ıssız bir plajın kayalıklarında grup halinde açık alanda cinsel ilişkiye giren bir grup seks düşkünü plaj ziyaretçisinin yakalanmasından birkaç hafta sonra gerçekleşti.

Daha yakın zamanda, bir adam Rio de Janeiro'nun Copacabana bölgesindeki kalabalık bir plajda dalgalar arasında kendini tatmin ederken yakalandıktan sonra çevredekiler tarafından dövüldü.

Kamusal alanlarda müstehcen davranışlar Brezilya Ceza Kanunu'nun 233. Maddesi kapsamında yasaklanmıştır.

Suçlu bulunan kişiler para cezası veya üç aydan bir yıla kadar değişen hapis cezasına çarptırılabilir.

Jet ski üzerinde ilişkiye giren çifti görünce gözlerine inanamadı

Jet ski üzerinde ilişkiye giren çifti görünce gözlerine inanamadı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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