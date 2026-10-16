Haberler

JASAT, Bafra'da 15 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı operasyonla yakaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
JASAT, Bafra'da 15 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı operasyonla yakaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl hapis cezasıyla aranan ve 2 aydır saklanan şahıs, JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. İşlemlerinin ardından Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl hapis cezasıyla aranan ve 2 aydır saklanan şahıs, JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüten Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl hapis cezasıyla aranan şahsın evine geldiğini tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu

Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor

Alarm zilleri çalıyor! Erdoğan'ın deyimiyle felakete sürükleniyoruz
84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha

Kabus bitmedi! Selin altüst ettiği İstanbul'a korkutan haber
Vincenzo Italiano'dan Avrupa'da 16 yıl sonra ilk

Yok artık Italiano! 2010'dan beri bunu başaran ilk isim oldu
Dakikalar artık 61 saniye sürmeyecek! Saat sisteminde tarihi değişim

Saat sisteminde tarihi karar! Türkiye de yeni döneme geçiyor
Depremde iki bacağını kaybetti, hastane sandalyesiyle çıktığı ilk turnuvada Türkiye 2'ncisi oldu

Bacaklarını depremde kaybetti! Hastane sandalyesiyle madalya aldı
Sarıyer'de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...

Sel felaketinde acı detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...
Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası

Fenerbahçe'de deprem: Lukaku, Kante ve Greenwood...