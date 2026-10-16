JASAT, Bafra'da 15 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı operasyonla yakaladı

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Samsun'un Bafra ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl hapis cezasıyla aranan ve 2 aydır saklanan şahıs, JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüten Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl hapis cezasıyla aranan şahsın evine geldiğini tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı