Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Rize'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

RİZE (İHA) - Rize'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Rize'nin Kalkandere ilçesine bağlı Ormanlı köyünde A.Ö. isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde, 383 gram kubar esrar maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca şarjörü 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

İkametinde arama yapılan A.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Rize, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title