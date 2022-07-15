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Jandarmadan "patpat" denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarmadan 'patpat' denetimi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarım aracı olarak kullanılan patpat aracı için denetim yaptı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarım aracı olarak kullanılan patpat aracı için denetim yaptı. Denetimlerde sürücüler tek tek durdurularak uyarıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri tarafından tarım sezonunun gelmesi ile birlikte patpat kazalarının önlenmesi ve maksadı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi amacıyla patpat denetimi gerçekleştirildi.

Jandarma Trafik Timleri Kurban Bayramı tatili süresince denetim ve kontrollerin yanı sıra vatandaşlara yönelik olarak verilen seminerlerde, patpat olarak tabir edilen tarım aletleri "çapa makinesi, el motoru olarak da bilinen bu aletlerin bağ/bahçe tarımsal alanlarda kullanılmak üzere üretildiğini, hiçbir mühendislik projesi olmadan üzerinde değişiklik yapılarak amacı dışında kullanıldığı, tarım araçları ile karayollarına çıkmak, yolcu ve yük taşımanın tehlikeli ve yasak olduğu" konusunda bilgilendirme yapılarak el broşürleri dağıttı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Jandarma 3. Sayfa Haberler

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