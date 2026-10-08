Jandarma, Bafra'da uyuşturucudan 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Samsun'un Bafra ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri araştırma ve çalışmalar kapsamında Bafra ilçesinde bir şahsın izine ulaştı. Yapılan çalışma sonucu, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şahıs, Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı