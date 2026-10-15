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İznik'te taşan Kara Dere, Çakırca Mahallesi'nde evleri su altında bıraktı

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İznik'te taşan Kara Dere, Çakırca Mahallesi'nde evleri su altında bıraktı
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Bursa'nın İznik ilçesinde şiddetli yağış sonrası taşan Kara Dere, Çakırca Mahallesi'nde zemin kattaki evleri, bahçeleri ve ekili tarım arazilerini su altında bıraktı. Mahallede evleri su basan vatandaşlar panik yaşarken, İznik Gölü çamura bulandı; olay dron ile görüntülendi.

Bursa'nın İznik ilçesinde şiddetli yağışın ardından taşan Kara Dere, Çakırca Mahallesi'ni sular altında bıraktı. Zemin kattaki evlerin içini su basarken, İznik Gölü çamura bulandı. O anlar dron ile görüntülendi.

Olay, İznik ilçesi Çakırca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan şiddetli yağmur sonrası mahalleden geçen Kara Dere taştı. Taşan dere suları, mahallede bulunan zemin kattaki evlerin içini, bahçeleri ve ekili tarım arazilerini bastı. Evleri su basan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Su basan mahalle dron ile görüntülendi. Görüntülerde evlerin ve tarlaların göle döndüğü, suların evlerin içine kadar girdiği görüldü. Vatandaşlar, su basan odalarındaki eşyalarını kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Bazı vatandaşların balçıkla kaplanan evlerini temizlemeye çalıştığı gözlendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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