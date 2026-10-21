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İzmir Konak'ta yaklaşık 2 bin yıllık Zeus başı bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir Konak'ta yaklaşık 2 bin yıllık Zeus başı bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
İzmir Konak'ta yaklaşık 2 bin yıllık Zeus başı bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir Konak'ta tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmada bir otomobilde Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık Zeus mermer heykel başı bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir'in Konak ilçesinde Roma dönemine ait Zeus mermer heykel başı ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, Konak ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda bir otomobilde yapılan aramalarda Roma dönemine ait olduğu belirlenen yaklaşık 2 bin yıllık Zeus mermer heykel başı bulundu. Yetkililerce yapılan incelemede, eserin 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli kültür varlığı niteliğinde olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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