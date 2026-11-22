Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda, hakkında 30 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerce yapılan çalışmalarda, 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 4 ayrı dosyadan toplam 30 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.D. (55) yakalandı. Gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı