İzmir Konak'ta 30 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konak'ta polisin arananlara yönelik çalışmasında, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığından 4 dosyada 30 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyet işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.
İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda, hakkında 30 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerce yapılan çalışmalarda, 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 4 ayrı dosyadan toplam 30 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.D. (55) yakalandı. Gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi.