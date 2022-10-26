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İzmir haberi... Kiraz Belediye Başkanının makam odasından böcek çıktı

3. Sayfa Haberleri

İzmir haberi... Kiraz Belediye Başkanının makam odasından böcek çıktı

İzmir gelişmesine göre Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu'nun makam odasında, böcek olarak adlandırılan dinleme cihazı bulundu.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu'nun makam odasında, böcek olarak adlandırılan dinleme cihazı bulundu. Belediyeden yapılan açıklamada, soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu'nun makam odasında, rutin güvenlik arama ve tarama çalışmaları sırasında dinleme cihazı tespit edildi. Dinleme cihazının tespit edilmesinin ardından konu emniyet birimlerine bildirildi. Kiraz Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Bugün 18.00 saatlerinde Kiraz Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen rutin güvenlik arama ve tarama çalışmaları sırasında Belediye Başkanımızın odasında dinleme cihazı tespit edilmiştir. İvedilikle Emniyet Birimlerine intikal edilmiş olup, olay yeri inceleme ve kriminal ekiplerinin soruşturması devam ediyor. Kamuoyuna duyurulur." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Saliha Özçınar dinleme cihazı 3. Sayfa Haberler

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