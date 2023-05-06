İzmir'de kumarhane baskını: Atatürk portresinden gizli kapı

İZMİR - İzmir'de bulunan 2 farklı kumarhaneye yapılan operasyonda toplamda 152 kişi yakalanırken, söz konusu mekandaki Atatürk portresinin altında gizli kapı düzeneği tespit edildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda Bornova ilçesi Beşyol ve Gökdere mahallelerinde bulunan 2 farklı umuma açık işletmede kumar oynatıldığına dair bilgi elde edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatıyla, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda toplamda 152 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara toplam 616 bin 400 TL idari para cezası uygulanırken, işletmeler mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan materyallere de el konuldu.

Atatürk portresinden gizli kapı

Söz konusu mekanlardan birinde ise Atatürk portresinin altında gizli kapı düzeneği tespit edildi. Kapının kumanda ile gizli bir bölmeye açıldığı görüldü.

Şüpheliler İ.A. ve A.K. hakkında 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' ve 'Mühür bozma' suçundan adli işlem başlatıldı. Aynı işletmeye daha önce de 22 kez operasyon düzenlendiği ifade edildi.