İzmir'de kaldırım taşlarını çalan hırsızlar kamerada İzmir'in Torbalı ilçesinde iki şahıs, çaldıkları ile 'Bu kadarına pes' dedirtti.

İzmir'de kaldırım taşlarını çalan hırsızlar kamerada

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde iki şahıs, çaldıkları ile 'Bu kadarına pes' dedirtti. Gece saatlerinde sokağa gelen iki şahıs, yolun kenarında bulunan kaldırım taşlarını arabanın bagajına yükleyerek kayıplara karıştı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi, Doğan Bursalıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde sokağa gelen 2 şahıs, yolun kenarında bulunan kaldırım taşlarını arabanın bagajına yükledi. Etrafa bakma gereği dahi duymayan şahıslar, hırsızlığın ardından geldikleri araca binerek kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ise çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan polis ekipleri, kayıplara karışan kaldırım hırsızlarını yakalamak için harekete geçti.