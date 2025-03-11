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İzmir'de Hint Keneviri Operasyonu: 102 Kök Ele Geçirildi

İzmir'de Hint Keneviri Operasyonu: 102 Kök Ele Geçirildi
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Torbalı ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından bir evde gerçekleştirilen operasyonda 102 kök Hint keneviri ele geçirildi. Evin imalathaneye dönüştürüldüğü ve kaçak elektrik çekildiği tespit edildi. İki kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir eve gerçekleştirilen operasyonda, 102 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ayrancılar Mahallesi İhlas Caddesi üzerinde bulunan bir adrese Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 102 kök hint keneviri ele geçirildi. Yapılan incelemede evin imalathaneye dönüştürüldüğü tespit edilirken eve kaçak elektrik çekildiği ve iki odada iklimlendirme sistemi kurulduğu belirlendi.

Adreste yapılan aramada nemlendirme için kullanılan klimalara ve jeneratöre el konuldu. B.Ç isimli şahıs gözaltına alındı. M.Ö isimli şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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