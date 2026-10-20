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İzmir Bornova'da düzenlenen operasyonda 3 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi

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İzmir Bornova'da düzenlenen operasyonda 3 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi
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İzmir Bornova'da bir ikamete düzenlenen operasyonda 3 bin 650 uyuşturucu hap, bin 50 gram esrar ve 616 bin 900 lira ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde polisin bir ikamette yaptığı aramada binlerce uyuşturucu hap ile esrar ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazımdirik Mahallesi'ndeki bir ikamete 20 Ekim günü saat 02.30 sıralarında operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 3 bin 650 adet uyuşturucu hap, bin 50 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 616 bin 900 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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