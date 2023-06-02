İYİ Parti binasına isabet eden mermiyi sıkan sanık hakkında karar

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşuna ilişkin hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde seri muhakeme usulü ile yargılanan sanık Melikşah Erdem'in 9 ay hapsine ve 300 TL para cezası ödemesine karar verildi.

İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşuna ilişkin hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde seri muhakeme usulü ile yargılanan sanık Melikşah Erdem'in 9 ay hapsine ve 300 TL para cezası ödemesine karar verildi. Verilen cezalarda hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na 30 Mart günü saat 21.30 sıralarında kurşun isabet etmişti. İsabet eden kurşunu sıktığı iddia edilen Melikşah Erdem hakkında 'silahlı tehdit', 'nitelikli mala zarar verme', 'korku, kaygı, panik oluşturacak tarzda silahla ateş etmek' ve 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Erdem hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talepname hazırlanarak Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Hazırlanan talepnamede 30 Mart günü İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasının kurşunlandığına yönelik kolluk bildirimi üzerine soruşturmaya başlanıldığı ifade edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası parti binasında kafeterya olarak kullanılan girişi bölümünün ön camında 1 adet ve binanın 4. katında 1 adet olmak üzere toplam 2 adet mermi deliğinin tespit edildiği talepnamede belirtildi. Öte yandan atışın yapıldığı bildirilen alanda yapılan incelemede bir inşaat şantiyesinin yanında bulunan yeşil alanda 2 adet mermi kovanının bulunduğu da kaydedildi.

Erdem'in 31 Mart tarihinde kolluğa giderek teslim olması sonrası gözaltına alındığı ve tabancanın sanık adına 'mesken bulundurmalı' ruhsatının olduğu da talepnamede ifade edildi.

Sanığın "Olay günü şantiyenin E5 tarafından 3 kişinin tırın fren ön diski olan malzemeyi taşımaya çalıştıklarını gördüm. Şahısları gördükten sonra 3-4 el havaya ateş ettim. Aramızda 20-25 metre mesafe vardı. Üzerlerine birkaç adım daha yaklaşıp tekrar ateş ettim. Bu esnada yere düştüm. Sinirlenip kalkıp E5 istikametindeki yola doğru sayısını hatırlamadığım şekilde ateş ettim. Ertesi gün ruhsatlı silahımı alarak şantiyeye döndüm. Polisler zaten şantiyede bekliyordu. Silahımı teslim ettim. Attığım mermilerin İYİ Parti'ye geleceğini hiç düşünmedim. Başka türlü maksadım olsa ruhsatlı silahım ile ateş etmezdim. Hedefim kesinlikle parti binası değildi" ifadesine de talepnamede yer verildi. Melikşah Erdem'in üzerinde atış artığı çıktığı da belirtildi.

Sanık Melikşah Erdem'in 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'ateşli silahlarla mermileri veya taşıma veya bulundurma' suçlarını işlediği talepnamede kaydedildi.

Erdem hakkında 'ateşli silahlarla mermileri taşıma veya bulundurma' suçundan 6 ay hapis cezası ile 300 TL adli para cezası ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması istendi.

Sanığın 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan ise 3 ay hapisle cezalandırılması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması talep edildi.

Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi sanık hakkında belirtilen suçlardan talepnamedeki cezaların verilmesine karar verdi. - İSTANBUL