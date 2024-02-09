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İsveçli adam, yüzünü parçalayan ayıyı kebap yaparak intikam aldı

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İsveçli Pär Sundström, yüzüne saldıran ve ciddi yaralar oluşturan bir ayıyı öldürdü ve etini yiyerek intikamını aldı. 42 yaşındaki Sundström, ayı saldırısına uğradığı sırada oğlu Evert tarafından kurtarıldı. Evert, ayıya yumruk atarak onu geri çekilmeye zorladı ve sonrasında tüfeğiyle ayıyı öldürdü. Baba ve oğul, ayının etini evlerine götürerek kebap ve gulaş yaptılar. Sundström, yüzünü ısıran ayının etini yemeyi 'en büyük intikam' olarak niteledi.

İsveçli adam ve yüzünü parçalayan ayıyı kebap yapıp yiyerek intikamını aldı. Oğluyla beraber ayrıca ayının etinden köfte ve gulaş ve yaptı.

42 yaşındaki Pär Sundström, geçen ağustos ayında İsveç'in merkezindeki Ljusdal'da ayının saldırısına uğradı. Ayının kendisini yere yatırması ve yanaklarını ısırması soncu yüzünde derin yaralar oluştu ve estetik operasyon geçirmek zorunda kaldı.

Babasının saldırıya uğradığını gören Pär'ın oğlu Evert, ayıya yumruk atarak babasını kurtarmaya çalıştı. Ayı, biraz korkup geri çekilince tüfeğini kapıp ayıyı ateş ederek öldürdü.

Pär uçakla hastaneye kaldırıldı ve yüzünden için bir dizi ameliyat geçirdi, Evert ise yaralanan kolu nedeniyle tedavi gördü.

Ancak baba ve oğul, öldürdükleri ayının derisini yüzüp, kebap ve gulaş yapmak için etini eve götürdü.

İsveç gazetesi Aftonbladet'e Pär, "midemi yüzümü ısıran ayı etiyle doldurmak benim gözümde gerçekten en büyük intikamdı" dedi.

Saldırı, Ağustos 2023'te,baba Pär ve oğlu Evert'in birkaç arkadaşıyla birlikte av gezisine çıkmasıyla gerçekleşti.

Doktorların Pär'ın yüzünde meydana gelen yarayı kapatmak için uyluğundan yüzüne deri nakletti.

Avrupa'nın en yoğun ayı nüfusuna sahip olan İsveç'de nadiren ayı saldırısı meydan geliyor.

İsveçli adam, yüzünü parçalayan ayıyı kebap yaparak intikam aldı

İsveçli adam, yüzünü parçalayan ayıyı kebap yaparak intikam aldı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

İsveç 3.Sayfa Dünya Haberler

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