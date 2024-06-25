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İşten çıkardığı çalışanına tokat atan Ayhan Sicimoğlu hakkında suç duyurusu

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Televizyon programcısı ve gezgin Ayhan Sicimoğlu, parasını istemeye gelen personeline tokat attığı görüntülerle magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden personel, Sicimoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde parasını almak için gittiği patronu Ayhan Sicimoğlu'ndan tokat yiyen personel Samet İ., ünlü isim hakkında kasten yaralama gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

PARA YÜZÜNDEN KAVGA ETTİLER

Marmaris'te ünlü televizyon programcısı, müzisyen ve gezgin Ayhan Sicimoğlu, işini beğenmediği gerekçesiyle teknesinde çalışan Samet İşitmezoğlu'nu işten çıkarttı. İddiaya göre, Sicimoğlu, kovduğu personeli İşitmezoğlu'na parasını istemeye geldiğinde tokat attı. İşitmezoğlu, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde, Samet İşitmezoğlu'nun Sicimoğlu'nu işaret ederek "Çalışanın hakkını vermiyor. Ettiğiniz hakaretler, küfürler var" diyerek parasını alamadığını ileri sürerken, Ayhan Sicimoğlu'nun "Çalışanın hakkı verilir, çalışmayanın değil" diyerek karşılık verip, ona doğru hamle yaparak, tokat atması yer alıyor. İşitmezoğlu'nun bu sırada suratını göstererek "Az önce bana tokat attı. Bu da izi. Bu işte böyle bir adam. Darp raporu alacağım, sizi polise şikayet edeceğim" diyerek Sicimoğlu'na doğru bağırması da görüntülerde yer alıyor. Ayhan Sicimoğlu, yaşananların ardından cipine binip, olay yerinden uzaklaştı

İşten çıkardığı çalışanına tokat atan Ayhan Sicimoğlu hakkında suç duyurusu

BİR KUMPAS VE ŞANTAJ İLE KARŞI KARŞIYAYIM

Ayhan Sicimoğlu, yaşanan o anların sosyal medyada yayınlanması sonrası Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili dostlar, bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıyayım. Videolar, montaj ve eksiktir. Bana hakaret edilmiş ve iterek kafa ile vurmaya yeltenilmiştir. Video planlanarak çekilmiştir. Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yoktur veya çekilmemiştir. 73 yaşındayım, fiili tecavüz karşısında kendimi savunmam gerekti. Polise şikayette bulundum. Bu şahıstan ve olayın aslını bilmeden bu işe müdahil olan üçüncü şahıslardan hukuki yollardan hesap sorulacaktır. Şantaja maruz kaldım, büyük paralar istendi ve boyun eğmedim olay bundan ibarettir" dedi.

İşten çıkardığı çalışanına tokat atan Ayhan Sicimoğlu hakkında suç duyurusu

YASAL YOLLARA BAŞVURDU

Samet İşitmezoğlu'nun avukatı Mehmet Erkan Akkuş ise Ayhan Sicimoğlu hakkında kasten yaralama suçundan Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Avukat Akkuş, "Suç duyurusunda bulunmakla kalmayıp, buna benzer olayların yaşanmaması için tüm hukuki yolların sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.

İşten çıkardığı çalışanına tokat atan Ayhan Sicimoğlu hakkında suç duyurusu

İşten çıkardığı çalışanına tokat atan Ayhan Sicimoğlu hakkında suç duyurusu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ayhan Sicimoğlu Cep Telefonu Marmaris Tokat Milas Muğla Televizyon Hukuk 3.Sayfa Magazin Haberler

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Ayşe Ateş'ten Bahçeli'ye fotoğraflı yanıt: 3-5 çapulcu bu isimler olsa gerek

Ayşe Ateş'ten Bahçeli'ye fotoğraflı yanıt: 3-5 çapulcu bu isimler olsa gerek
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Yorumlar (5)

Hayri:

oo bir tokat bu kadar yollara düştüyse bu işte bir tezgah kokusu var bir tokata soruşturma açanlar kafeleri hamburgercileri basıp milleti taciz edenlerede aynı işlemi yapsın

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şahabettin Ayyıldız:

Yani bir seferle bir şey olmaz diyorsun

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şahabettin Ayyıldız:

Herkes hakkıni mutlaka arasın Allah hiç kimseyi kendinden bşkasına muhtaç etmesin

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Wingchun07 null:

tokat attıysa cezasını çekecek. kimse kimsenin onuruyla ve sağlıyla oynayamaz

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Murat Celik:

yedik

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