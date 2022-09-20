İstanbul Valiliğinden Ümraniye'de aracını ateşe veren şahıs olayına ilişkin açıklama

İSTANBUL - Ümraniye'de polis ekipleri hacizli bir aracı bağlamaya çalışınca, araç sahibi polise ve itfaiye ekiplerine bıçakla saldırıp aracını ateşe verdi. İstanbul Valiliği, çıkan olayla ilgili açıklama yayınlayarak, "Yapılan tüm uyarılara rağmen bıçak ile saldırmaya devam eden Y.G adlı şahıs vurularak etkisiz hale getirilmiş maalesef kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olay esnasında seken mermilerden 3 vatandaşımız hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmış olup, hastanede tedavileri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliği Ümraniye'de aracını ateşe veren şahıs olayı ile ilgili açıklama yayınladı. Olayda polise bıçakla saldıran şahsın hayatını kaybettiği olay esnasında seken mermilerden 3 vatandaşın hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığı ve tedavilerinin hastanede devam ettiğini belirten Valilik, "Bugün saat 17: 00 sıralarında Ümraniye ilçemizde yapılan trafik uygulamasında şüphe üzerinde durdurulan bir aracın hacizli yakalama kararı gereğince trafikten men işlemi başlatılmıştır.

Araçta bulunan Y.G. ve A.G. isimli şahıslar, görevli polislerimize işlem yapılmasına engel olmak amacıyla mukavemet göstererek aracı yanıcı madde ile ateşe vermişlerdir.

Yangını söndürmek üzere çağrılan itfaiye ekibi ve görevli polislerimize taş ve bıçak ile saldıran şahıslar önce sözle uyarılmış, yapılan uyarılara mukavemetle karşılık vermeleri üzerine görevli polislerimizce havaya uyarı ateşi açılmıştır. Yapılan tüm uyarılara rağmen bıçak ile saldırmaya devam eden Y.G adlı şahıs vurularak etkisiz hale getirilmiş, sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olay esnasında seken mermilerden 3 vatandaşımız hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmış olup, hastanede tedavileri devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.