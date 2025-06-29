İstanbul Seferini Yapan Uçak Samsun'a Acil İniş Yaptı

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Çin Doğu Havayolları'na ait yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı'na acil iniş yaptı. Arıza giderildikten sonra uçağın İstanbul seferine devam ettiği bildirildi.

İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş yaptı. Arızanın giderilmesinin ardından uçak seferine devam etti.

Çin Doğu Havayolları'na (China Eastern Airlines) ait MU703 sefer sayılı Airbus A330-300 tipi yolcu uçağı, Şanghay'dan İstanbul'a gitmek üzere havalandı. Uçuş sırasında teknik bir arıza tespit edilmesi üzerine kaptan pilot, Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş kararı aldı. Yolcu uçağı sorunsuz şekilde Samsun'a iniş yaptı. Yetkililerden alınan bilgiye göre teknik kontrollerin tamamlanmasının ardından uçak, yolcularıyla birlikte İstanbul'a hareket etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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