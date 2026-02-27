Haberler

Sarıyer'de elektrikli aracın bataryasında yaşanan parlama kamerada

Sarıyer'de bir oto tamir servisinde elektrikli bir aracın bataryasından duman yükselmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahale sırasında ufak bir patlama meydana geldi.

İstanbul Sarıyer'de bir oto tamir servisinde elektrikli bir aracın batarya bölümünden yükselen duman paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında bataryada küçük çaplı parlama meydana geldi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Sarıyer Huzur Mahallesi Abacı Yokuşu Sokak üzerinde bulunan bir oto tamir servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serviste bulunan elektrikli bir aracın batarya bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle duman yükselmeye başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri batarya bölümüne müdahale ettiği sırada ufak çaplı parlama yaşandı. Parlama sonrası çevrede güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin bataryaya yönelik soğutma ve müdahale çalışmaları sürüyor.

Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
