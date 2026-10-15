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İstanbul Sarıyer Ayazağa'da sağanak balıkçı dükkanını su bastı, maddi hasar oluştu

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İstanbul Sarıyer Ayazağa'da sağanak balıkçı dükkanını su bastı, maddi hasar oluştu
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sarıyer Ayazağa'da bulunan bir balıkçı dükkanını su bastı. Diz seviyesine kadar sular altında kalan dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Yoğun yağış nedeniyle Ayazağa'da bulunan bir balıkçı dükkanını su bastı. Dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Sağanak yağış nedeniyle Megakent İstanbul'da bazı noktalarda hayat durma noktasına geldi. Sarıyer Ayazağa'da bulunan bir balıkçı dükkanını su bastı. Diz seviyesine kadar sular altında kalan dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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