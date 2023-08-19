İstanbul Pendik'te aracının kaybolan anahtarının bulunması için çatıya çıkan kişi polis ekiplerince ikna edildi

İbrahim T, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Bölümünün çatısına çıkarak otomobilinin kaybolan anahtarını bulunmasını istedi. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İbrahim T'nin ikna edilememesi üzerine polis ekipleri annesini çağırdı ve müzakere sonucu çatıdan indirildi.