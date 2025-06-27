İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu: 10 gözaltı
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İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu: 10 gözaltı
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İstanbul Merkezli 7 ilde 'siyasal ve askeri casusluk' soruşturmaları kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, gümrük sistemlerindeki gizli ticari verileri para karşılığı verdiği tespit edilen, gümrük müdürlüğü çalışanları ile bu verileri alarak sosyal medya ve internet siteleri üzerinden satanlara operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı müfettişleriyle birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında, bakanlık sistemlerinde ticari sır niteliğindeki ithalat ve ihracat verilerinin usulsüz şekilde dışarı sızdırıldığını tespit etti.

İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu: 10 gözaltı

"ÇALIŞANLAR GİZLİ VERİLERİ SATTI"

Gümrük müdürlüğünde görevli bazı çalışanların, sistemde yer alan gizli verileri üçüncü şahıslara sattığı, bu verilerin bazı sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden pazarladığı belirlendi.

İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu: 10 gözaltı

10 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda 10 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak 27 Haziran'da İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu: 10 gözaltı

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Operasyon kapsamında şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve dokümana el konuldu.

İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu: 10 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Gümrükler sınırlardan daha beter olmuş. Her yerimiz delik deşik arkadaş iyi kan varmış aka aka bitmedi.

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