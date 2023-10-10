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İstanbul Maltepe'de denizde erkek cesedi bulundu

İstanbul Maltepe'de sahil kesiminde denizde hareketsiz bir şekilde bulunan erkek cesedi polis ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Hayatını kaybeden kişinin ismi Kudret Erdoğan olarak belirlendi.