İstanbul Maltepe'de denizde erkek cesedi bulundu
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İstanbul Maltepe'de sahil kesiminde denizde hareketsiz bir şekilde bulunan erkek cesedi polis ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Hayatını kaybeden kişinin ismi Kudret Erdoğan olarak belirlendi.
İstanbul Maltepe'de denizde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'nde sahil kesimindeki kayalıkların dibinde bir kişiyi suda hareketsiz şekilde görenler durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri sahil şeridinde güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik ekipleri de hareketsiz duran kişiyi sudan çıkardı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde isminin Kudret Erdoğan (69) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı