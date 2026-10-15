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İstanbul Kağıthane'de cansız beden bulundu, yağışta ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

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İstanbul Valiliği, Kağıthane'de bir kişinin cansız bedeninin bulunduğunu, yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı. Açıklamaya göre Sadabat Parkı yanında bulunan cesedin kimlik tespiti sürerken, kayıp şahıs sayısı 4 olarak bildirildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Kağıthane'de bir kişinin cansız bedeninin bulunduğu, böylece yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerinin sayısının 3'e yükseldiği belirtildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kağıthane İlçesi Sadabat Parkı yanında bir erkek cesedi bulunmuştur. Şahsın kimlik tespit işlemleri devam etmektedir. Yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselmiş olup, kayıp şahıs sayısı an itibariyle 4'tür" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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