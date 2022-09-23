İstanbul Halkalı'daki bir okulda hayatını kaybeden 12 yaşındaki Samet Gül'ün ölümüyle ilgili M.N.O adlı 14 yaşındaki bir çocuğun gözaltına alındığı...
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İstanbul Halkalı'daki bir okulda hayatını kaybeden 12 yaşındaki Samet Gül'ün ölümüyle ilgili M.N.O adlı 14 yaşındaki bir çocuğun gözaltına alındığı ve ardından tutuklandığı öğrenildi.
İstanbul Halkalı'daki bir okulda hayatını kaybeden 12 yaşındaki Samet Gül'ün ölümüyle ilgili M.N.O adlı 14 yaşındaki bir çocuğun gözaltına alındığı ve ardından tutuklandığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa