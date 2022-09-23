Haberler ›› 3. Sayfa ›› İstanbul Halkalı'daki bir okulda hayatını kaybeden 12 yaşındaki Samet Gül'ün ölümüyle ilgili M.N.O adlı 14 yaşındaki bir çocuğun gözaltına alındığı... - Haberler

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